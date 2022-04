Dimitri de Condé zet Genkse troepen op scherp voor play-offs: "Als ploeg zijn wij dit seizoen tekortgeschoten"

Na een teleurstellende reguliere competitie moest Racing Genk vrede nemen met een plekje in de Europe play-off. Daags voor de openingswedstrijd tegen AA Gent zet Dimitri de Condé zijn troepen op scherp.

In gesprek met HLN steekt de Genkse Head of Football zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Wij weten dat we beter moeten doen, want er is amper foutenmarge in de play-offs. Al zijn we ook al bezig met volgend seizoen. Wij hebben veel individuele kwaliteiten, maar we hebben dit seizoen niet kunnen tonen wat Gent wél heeft gedaan: echt als ploeg acteren. Uiteindelijk is voetbal een ploegsport en daar zijn wij dit seizoen tekortgeschoten", beseft De Condé.

Heel wat transfers konden de hoge verwachtingen niet inlossen. Racing Genk wilde dit seizoen zijn voet naast die van Club Brugge zetten, maar het draaide anders uit. "Soms is het goed om op je gezicht te gaan om te beseffen hoe topsport in elkaar zit. De spelers zijn blijven denken dat het wel goed zou komen, en dat gevoel moet er echt uit. Spelers moeten naar Genk komen om van deze club een stabiele topclub te maken."

"Want het is niet zo dat je automatisch een mooie transfer kan maken als je voor Genk tekent. Die toptransfer moet een gevolg zijn van wat je hier presteert. Ik sta niet te springen om onze beste spelers te laten vertrekken, maar we hebben dat wel nodig", besluit Dimitri de Condé.