"Een Club-speler zei dat ik een sh*t player was. Mijn antwoord? Ik ben beter dan al jullie aanvallers samen"

Union begint als fiere leider aan de eindsprint. Bij de promovendus werd Deniz Undav onlangs herenigd met Dante Vanzeir, die terugkeerde na vijf weken schorsing. In Het Nieuwsblad rakelt Undav een anekdote op van de match tegen Club Brugge.

Deniz Undav is iemand die negentig minuten lang praat. Tegen de scheidsrechter, tegen de fans én tegen de tegenstanders. "Trashtalk? Love it! Als je tegen mij begint, dan ga ik ervoor. En dan wil ik tonen dat ze me niet kunnen stoppen. In Duitsland gebeurt het overigens vaker dan hier."

Meestal blijft het binnen de grenzen van het fatsoen. Undav geeft in Het Nieuwsblad aan dat het dit seizoen een keer erover ging. "Ik was met een speler van Club Brugge bezig over de ref en plots kwam een andere speler -geen verdediger- van Club op me af. Waarom praat jij zo veel? Je komt uit derde klasse, you're a sh*t player, a sh*t team. Je zal wel zien dat je geen kampioen wordt."

"Ik antwoordde: Ik ben beter dan al jullie aanvallers samen! Hoeveel goals hebben zij? Wees blij met de play-offs, of je zou geen kampioen kunnen worden."