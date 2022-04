Floptransfer: Spanjaard keert terug naar Atlético Madrid

Ñíguez kon nooit overtuigen aan Stamford Bridge. De middenvelder kende net zoals Lukaku moeite om zich in te werken in Tuchel's systeem. Chelsea gaat dan ook niet voort met de Spanjaard.

Door het vertrek van geldschieter Abramovich kan de club zich ook minder veel veroorloven op financieel vlak.

🚨| Except for an unexpected turn, Saúl Ñíguez will RETURN to Atlético Madrid.



His year at Chelsea has helped him to mature and soften certain behaviors, such as getting angry about playing as a wing-back.



