Dubbel feest in Genk: na beloften ook U18's kampioen van België

Na de beloften zijn ook de U18 van Genk kampioen van België. Ze verzekerden zich van de titel na een 4-1-zege in de topper tegen Club Brugge.

De U21's van Genk verzekerden zich vorige week al van het kampioenschap (en een plek in 1B volgend seizoen) na een 1-2-zege in Charleroi, nu zijn dus de U18's van Genk kampioen geworden in hun reeks. Er werd met 4-1 gewonnen van Club Brugge, Godts, El Khannouss en Soufiane Et-Taibi (strafschop) zorgden voor de Genkse doelpunten.

Misschien nog belangrijker: de deelname aan de UEFA Youth League voor volgend seizoen. Dit seizoen verbaasde Genk nog in deze hoog aangeschreven Europese jeugdcompetitie. Het schakelde Chelsea uit, en leek ook tegen Liverpool op weg naar een stunt. Maar doorstoten naar de kwartfinales lukte niet, Liverpool haalde het na strafschoppen.