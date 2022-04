🎥 De Camargo (39!) schudde dit uit zijn sloffen tegen Seraing: "Koud bad nemen, mijn rug heeft het nodig"

RWDM verloor zaterdag in eigen huis met het kleinste verschil van Seraing. Na de pauze ging de fusieploeg op zoek naar de gelijkmaker, maar Rommens en De Camargo troffen in dezelfde fase het doelkader. Vooral de omhaal van de 39-jarige spits was om duimen en vingers bij af te likken.

Vlak voor het uur kreeg RWDM een vrije trap. Nicolas Rommens knalde die -vanuit een voor een rechtervoet vrijwel onmogelijke hoek- schitterend op de binnenkant van de paal. In de herneming kwam de bal binnen het bereik van Igor De Camargo. De 39-jarige spits pakte uit met een omhaal, die stierf op de lat. Indrukwekkend van de man van vele oorlogen. "Ik denk toch dat ik dadelijk nog een koud bad ga nemen, mijn rug heeft het nodig", kon hij er nog om lachen na afloop.

Over de wedstrijd in zijn geheel kon Igor De Camargo niet tevreden zijn. Zijn ploeg toonde twee gezichten. "In de eerste helft hebben we ons niveau niet gehaald. Ik miste een beetje de wil om te winnen en om voluit op zoek te gaan naar een doelpunt. In de tweede helft creëerden we wél die kansen, maar dan ontbrak het ons aan precisie in de laatste pass of afwerking. We wisten dat deze confrontatie op twee wedstrijden beslist zou worden, dus we gaan rustig blijven."

De wedstrijd in het Stade du Pairay wordt de laatste wedstrijd van De Camargo op de Belgische velden. Zijn verwachtingspatroon is alvast heel duidelijk. "Dat we daar gaan winnen en ons plaatsen voor eerste klasse. Meer niet. We hebben de kwaliteit in huis om het te halen en we gaan er alles aan doen", besluit hij.