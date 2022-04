Dit is ons 'Dreamteam' van de reguliere competitie

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. Na een derde van de competitie is het tijd om een eerste algemeen overzicht te maken.

Doel

In doel posteren we Jean Butez. Zonder hun doelman zat Antwerp vermoedelijk niet in play-off 1, want hij pakte vele malen uit met knap werk en zijn 12 clean sheets (8x een 1-0 zege) zorgden voor heel wat nuttige punten.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Sergio Gomez zorgde met 5 goals en 11 assists voor heel wat belangrijke punten voor Anderlecht, terwijl Michael Ngadeu meer dan de leider van de Gentse defensie was - de tweede beste van het land en Christian Burgess was zowel verdedigend als met vier goals aanvallend van belang voor leider Union.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast metronoom Casper Nielsen van Union. Charles De Ketelaere beleefde het jaar van de definitieve doorbraak bij Club Brugge, Xavier Mercier werd in een lastig jaar met OH Leuven dankzij zijn vista alsnog assistenkoning van de reguliere competitie en Nikola Storm werd met 15 goals en 6 assists een van de toonbeelden van een alweer fris KV Mechelen.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Undav (25 goals, 10 assists), Frey (22 goals, 4 assists) en Tissoudali (19 goals, 5 assists).

Dat levert dan onderstaand elftal op: