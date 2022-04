Een sterke Théo Defourny geeft RWDM nog hoop: "Sterker met onze rug tegen de muur"

De doelman van RWDM, Théo Defourny pakte gisteren uit met verschillende knappe reddingen. Hierdoor is de achterstand beperkt en hebben de Brusselaars nog steeds een kans op promotie.

De eerste barragewedstrijd tussen RWDM en Seraing eindigde op 0-1. Daar kunnen de Brusselaars achteraf tevreden mee zijn. Defourny hield de thuisploeg in de wedstrijd met verschillende knappe saves op doelpogingen van Mikautadze.

De wedstrijd verliep niet zoals verwacht bij RWDM. "We zijn teleurgesteld, want we wilden de wedstrijd in vuur en vlam zetten voor onze fans. Het ging niet zoals gepland", vertelt Defourny na afloop van de wedstrijd.

Dankzij de saves van Defourny eindigde de wedstrijd op 0-1 en is alles nog mogelijk volgende week. "Het is mijn taak om mijn best te doen om mijn teamgenoten te helpen. Er is nog één ronde te gaan en we zullen alles geven om te winnen. We zijn sterker als we met onze rug tegen de muur staan. Dat hebben we dit seizoen al vaak laten zien", besluit de doelman van RWDM.