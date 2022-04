Jan Vertonghen kiest niet voor Ajax of Jupiler Pro League om afscheid te nemen

Jan Vertonghen koos in 2020 om Tottenham te verlaten. De verwachte transfer richting Ajax kwam er niet. "Er waren contacten met Ajax, maar dat is nooit echt concreet geworden", zegt Tom De Mul in MidMid.

Een terugkeer naar België behoorde niet tot de mogelijkheden. “Jan wou ook eens iets anders en dacht aan een zuiders land. Er waren dan ook ploegen als Napoli en Inter, maar dat waren eerder contracten van twee jaar.” En plots kwam er een wit konijn uit zijn hoed. “Benfica bood hem een contract van drie jaar aan en dat zorgde toch voor veel stabiliteit. Ze spelen elk jaar voor de titel, dus dat was een geweldige transfer.” Volgens De Mul zal Vertonghen zijn carrière wellicht wel afsluiten bij Benfica en zit er geen afscheid in ons land in.