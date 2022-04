Vanderbiest nam honneurs waar in dug-out KV Mechelen: "Niets voor mij, ik ben in één klap zes jaar ouder geworden"

Geen Wouter Vrancken in de dug-out van KV Mechelen zaterdag, Fred Vanderbiest nam de honneurs waar als 'T1' voor de wedstrijd tegen Charleroi.

Met een tikkeltje tegenzin, zo wist de assistent-coach van KV Mechelen achteraf te vertellen. "Dat is goed voor één keer. Dat is niets meer voor mij. Ik ben in één klap zes jaar ouder geworden. Laat mij maar achter de computer zitten." Wouter Vrancken was echter geelgeschorst en mocht daardoor niet op de bank plaatsnemen.

Ook de analyse op de persconferentie nam Vanderbiest voor zijn rekening. "We mogen blij zijn dat Bayo in de eerste helft niet scoort. We hebben niet onze beste eerste helft gespeeld. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de tegenstander mannetjes neerzet in de zones waar wij ruimte willen creëren. We waren niet vinnig genoeg, bewogen te weinig."

Dynamischer en sneller in tweede helft

Dat moest dus beter na de pauze. "We hebben dat in de tweede helft proberen aanpassen. Het was iets dynamischer en iets sneller, we zaten beter in de match. Op counter hadden we één-twee grote kansen waar we altijd meer mee moeten doen in zo'n wedstrijd. Je weet dat Charleroi op het einde zijn power gaat bovenhalen, maar we hebben goed standgehouden."

Het was Vanderbiest ook niet ontgaan hoe de enige goal uit de match tot stand kwam. "We winnen eens dankzij een stilstaande fase. Normaal verliezen we altijd door stilstaande fases. We waren iets minder dominant, maar we zijn al vaak genoeg tegen de lamp gelopen dit seizoen toen we dat wel waren. We gaan daar dus niet moeilijk over doen."