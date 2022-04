Het probleem Tissoudali: onderbetaald naargelang zijn prestaties, maar Gent zit al met enorme loonkost

Wat is nu juist het probleem met de contractverlenging van Tarik Tissoudali? AA Gent wil hem houden en bij een juist voorstel wil de Marokkaanse international ook blijven. Dat laatste kwam er echter nog niet.

Probleem is dat AA Gent eigenlijk al wat boven zijn stand leeft. Ze hebben geen rijke mecenas die geld in de club kan blijven pompen. Wel hebben ze de laatste jaren enkele stevige transfers (David en Yaremchuk op kop) kunnen doen die hun balans positief liet uitslaan. De pandemie heeft hen echter geen deugd gedaan. En toch zijn ze de ploeg met de vierde hoogste loonkost van de Jupiler Pro League na Club Brugge, Anderlecht en Antwerp.

Jaarlijks kost hun kern nu al meer dan 16 miljoen euro aan loon en aangezien er nog een paar jongens moeten verlengen, zal dat er niet minder op worden. Depoitre, Vadis en Kums hebben elk een contract van dik over het miljoen. Bij Depoitre is dat zelfs meer dan 1,5 miljoen. Ngadeu, Owusu en Nurio zijn ook al geen kleinverdieners.

Klein contract

In vergelijking daarmee woog Tissoudali tot nu toe amper op de loonkost. Hij werd bij Beerschot weggehaald en kreeg een beter contract, maar zit slechts in de buurt van de 350.000 euro per jaar. Jongens als Godeau, Marreh en Lemajic verdienen zelfs meer dan hem. Na zijn prestaties van dit seizoen wil Tissoudali betaald worden naar zijn waarde. Iets wat hij bij een transfer zeker zou krijgen. Maar Gent kan/wil hem op dit moment geen toploon als dat van bovengenoemde spelers voorschotelen.

En Louwagie wil hem ook niet verkopen. Dat noemt dan een impasse. Volgende zomer is hij einde contract en dreigt hij gratis te vertrekken. Vanaf januari mag hij ook onderhandelen met wie hij maar wil. Gent staat in deze dus niet sterk. Want een 29-jarige speler houden terwijl hij weet dat hij elders zijn toekomst veilig kan stellen... 't Is niet meteen motiverend.