Anderlecht-youngster koos in januari voor verhaal in West-Vlaanderen bij Kortrijk: "Hier is veel minder druk"

Na een gesprek met Vincent Kompany besloot Nayel Mehssatou om de deur bij Anderlecht achter zich dicht te trekken na meer dan 10 jaar opleiding bij paars-wit. De Chileense Belg besloot om te tekenen bij Kortrijk.

De 19-jarige wingback Mehssatou kon al even rekenen op interesse van KV Kortrijk. En ook al wilden Anderlecht en Kompany dat hij op Neerpede zou blijven, hij koos ervoor om het avontuur aan te gaan in Kortrijk. Vooral met het oog op speelminuten en een verdere ontwikkeling.

In de laatste 5 competitiewedstrijden van Kortrijk dit seizoen mocht Mehssatou telkens starten. Tegen KV Mechelen én tegen zijn ex-ploeg Anderlecht was hij zelfs goed voor een assist.

"Ik was echt blij toen ik naar Kortrijk kon komen. Daarom kwam ik ook enkele weken vroeger naar de club, nog voor de deal rond was. Dat was puur om me beter te integreren en speelminuten te kunnen verzamelen", klinkt het strijdvaardig.

Mehssatou verdiende vooral zijn strepen als rechterwingback maar speelt bij Kortrijk vooral vanop links, maar dat vindt de leergiere jonkie zelf niet erg. "Ik had dat bij Anderlecht al enkele keren gedaan en de coach wist dat ik dat ook wel zou kunnen."

In vergelijking met spelen bij Anderlecht merkt hij zelf één groot verschil op: "Er is minder druk. Ik heb nu meer speelkansen die ik kan grijpen. Op mijn leeftijd is dat het belangrijkste dit moment", besluit hij.