Liverpool doet wat Bayern niet kon en verslaat Villarreal in halve finale van de Champions League

Is het sprookje van Villarreal ten einde in de Champions League? Daar lijkt het wel op.

Nadat de Spaanse geelhemden in de kwartfinale stuntten door Bayern München uit te schakelen, kwamen ze met Liverpool een nieuwe topploeg tegen. Bij Liverpool zijn ze vooral bezig met een plan en dat is het behalen van de quadruple.

Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat Liverpool de betere ploeg was maar scoren lukte vooralsnog niet. Dat lukte de spelers van Bayern München ok maar moeilijk in de kwartfinale en toen kregen ze in de slotfase nog een doelpunt tegen wat hun uitschakeling betekende.

Zo ver liet Liverpool het niet komen want na een kleine 10 minuten in de tweede helft stond het plots 2-0. Een voorzet van Henderson werd door verdediger Estupinan in eigen doel gedevieerd en 2 minuten later glipte Mané door de buitenspelval om Liverpool op een dubbele voorsprong te zetten op aangeven van Mo Salah.

Met 33% balbezit en 0 schoten tussen de palen verdiende Villarreal het niet om te scoren op Anfield Road en zo staat Liverpool met één been al in de finale van de Champions League. Mogelijk komen ze daar titelconcurrent Manchester City tegen.