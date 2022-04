Sandy Walsh hoopt iets te rapen tegen ex-ploeg: "Voor beide ploegen enorm belangrijk"

Sandy Walsh speelt met KV Mechelen tegen Racing Genk voor de leidersplaats in de Play-Off 2.

Bij KV Mechelen lopen aardig wat mannen met een verleden bij Racing Genk. Sandy Walsh is één van hen. Hij hoopt dat er iets te rapen valt tegen zijn ex-ploeg.

“Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk”, zegt Sandy Walsh aan Het Belang van Limburg. “Sinds ik hier speel zijn we er nog nooit in geslaagd om iets te rapen in Genk. Hopelijk kunnen we daar lessen uit trekken.”

“Door de overwinning van Genk in Gent wordt dit een enorm belangrijke wedstrijd voor beide clubs. We gaan vol voor een resultaat. Voor mij zou het mooi zijn om eens te winnen tegen de club waar ik ben opgeleid. Ik kom er nog altijd graag terug.”