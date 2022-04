Wayne Rooney mogelijk binnenkort trainer in de Premier League

Wayne Rooney degradeerde door een flinke puntenstraf met Derby County uit het Championship, maar maakte indruk als manager. Dit is niet onopgemerkt gebleven in de Premier League.

De voormalige spits van Everton en Manchester United nu interesse uit de Premier League. Burnley zou dolgraag met Rooney in zee gaan. Momenteel vechten The Clarets voor lijfsbehoud, maar zijn ze na het ontslag van Sean Dyche nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Ook als de club niet verzekerd blijft van een extra jaar op het hoogste niveau wil het Rooney aantrekken, schrijft The Sun.

De voormalige ploeg van Steven Defour staat één plaats boven de degradatieplaatsen.