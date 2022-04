Hein Vanhaezebrouck trekt met AA Gent niet naar Charleroi

Vorige week kreeg Hein Vanhaezebrouck een rode kaart en daarom is hij geschorst voor het duel met Sporting Charleroi.

Hein Vanhaezebrouck weet heel goed hoe hij met de situatie zal omgaan. “Ik ga de match voorbereiden, maar als de bus naar Charleroi vertrekt, ga ik letterlijk naar huis”, citeert HLN de trainer van AA Gent. “Dan is het aan mijn staff om de match af te werken en beslissingen te nemen. Zij hebben daar de kwaliteiten voor, ik heb er alle vertrouwen in dat zij de juiste beslissingen gaan nemen.”

Vanhaezebrouck kan er nog mee lachen. “Het heeft voor mij weinig zin om in het stadion te zitten, om daar dan eventueel een bodyguard in mijn buurt te krijgen die in de mot houdt of ik niet aan het bellen ben of zo. Als ik thuis blijf, is er geen enkel probleem. Dan kunnen ze niet zeggen dat ik via een wasmand binnengesmokkeld zou zijn. Het zouden ten andere twee sterke dragers moeten zijn voor die wasmand.”

Want uiteindelijk kan nog een sanctie volgen. “Het is niet de bedoeling dat ik contact hou met de bank. Ik heb al collega’s gehoord die zijn bestraft. Het gebeurt dat ze er iemand bij zetten om de telefoons te controleren. Ik heb geen enkele intentie om dat te gaan doen.”