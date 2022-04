Priske laat niet in zijn kaarten kijken voor komst Union: "Toch liever met vier achterin, maar..."

Op speeldag twee van de Champions' play-offs ontvangt Antwerp zondagmiddag Union. De Great Old bleef met een dubbel gevoel achter na de wedstrijd in Club Brugge: ontgoocheld met het resultaat, maar tegelijkertijd kon het zich ook optrekken aan de geleverde prestatie.

"Onze prestatie was goed en iedereen toonde de goeie mentaliteit, maar uiteraard was er ook een gevoel van ontgoocheling door het resultaat. Toch heb ik het gevoel dat we vertrouwen hebben getankt door onze manier van spelen in zo'n moeilijke verplaatsing", aldus Brian Priske.

Antwerp stond in het Jan Breydelstadion goed in blok en gaf weinig doelkansen weg. Zondag krijgt het met Union alweer een ploeg over de vloer die een tweespitsensysteem hanteert. Het is dan ook de vraag of Priske, net als vorige week, zijn principes overboord gooit en opnieuw voor drie centrale verdedigers kiest? "Het zou kunnen, we hebben het tot dusver vier keer gedaan en dat ging altijd aardig. Maar eerlijk gezegd speel ik veel liever met zijn vieren achterin, zodat ik een meer offensief ingestelde speler extra kan opstellen."

Begin februari kwam een indrukwekkend Union met 0-2 winnen op de Bosuil. Undav scoorde twee keer, terwijl ook Vanzeir met zijn snelheid een constante gesel was voor de Antwerp-defensie. Ook zondag zullen alle ogen op hen gericht zijn. "Ze hebben bijna veertig doelpunten gemaakt samen. Iedereen kent hun manier van spelen, maar ze doen het keer op keer. Opletten voor de omschakeling wordt cruciaal. We hebben deze week heel veel beelden getoond van die omschakeling en hun snelle spelhervattingen. Het wordt zaak om de focus vast te houden en bij elk balverlies snel om te schakelen", waarschuwt Priske.

Vorige week in Brugge liet Priske zijn ploeg inzakken. Tegen Union, dat graag snel en verticaal voetbalt, zal het een ander spelbeeld worden, liet de Deen weten. "We spelen thuis, dus kan het niet de bedoeling zijn om op de counter te gaan spelen. Ik hou van balbezit, maar enkel om ze daarmee pijn te kunnen doen. We moeten proberen van gebruik te maken van de ruimte in hun rug en ballen in de zestien te krijgen. Daar hebben ze het soms moeilijk mee", besluit de Deense T1 van Antwerp.