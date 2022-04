Vanhaezebrouck geeft aan waarom Henry geen Gent-spits is: "Een counterspits, die niet weegt en alle duels verliest"

Hein Vanhaezebrouck had er voor de start van dit seizoen graag nog een extra spits bij gekregen. Uiteindelijk werd dat Darko Lemajic, terwijl andere opties te duur bleken te zijn.

In HLN geeft Hein Vanhaezebrouck aan dat onder meer Iké Ugbo, die voor Racing Genk zou kiezen, en Thomas Henry genoemd werden. "Maar ze kostten te veel... Ze waren bereid om voor Ugbo of Henry vijf tot zes miljoen te betalen! Henry! Die gaat volgend seizoen in de Serie B voetballen."

Henry vond dan wel vlot de weg naar het doel in OHL, Vanhaezebrouck is ervan overtuigd dat hij niet zou passen in het spelsysteem van AA Gent. "Henry is een counterspits! Het enige wat hij moest doen in Leuven, is de bal afwerken. Hij weegt niet op een verdediging, verliest alle duels op lange ballen én de kopduels op voorzetten. Wij spelen tegen compacte defensies, dan moet je veel body en power of individuele kwaliteiten hebben", aldus Vanhaezebrouck.

Ook Anderlecht-spits Joshua Zirkzee stond op de lijst van AA Gent, maar dat was voor Hein Vanhaezebrouck nooit echt een optie. "Dat is geen diepe spits, hé. Kijk naar beelden waar hij overal gespeeld heeft: áltijd maar afhaken."