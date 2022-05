Goots tipt ex-ploeg als nummer drie: "Antwerp gaat alleen maar groeien in de play-offs, dat gevoel heb ik niet bij Anderlecht"

Anderlecht en Antwerp hebben de hoop op de top twee al opgeborgen. Paars-wit en de Great Old gaan in een dubbele confrontatie al grotendeels kunnen bepalen wie het seizoen als nummer drie zal gaan afsluiten. In Gazet van Antwerpen geeft Patrick Goots aan dat hij zijn geld zet op Antwerp.

"De voorbije weken zag ik een ander Antwerp, een ploeg met een betere organisatie en veel strijd en gedrevenheid. Antwerp gaat volgens mij alleen nog maar groeien in de play-offs, en dat gevoel heb ik niet bij Anderlecht. Ze waren beter dan vorige week tegen Union, maar opnieuw konden ze mij niet écht overtuigen." "Puur op talent en evenwicht liggen ze in balans met Antwerp, maar op basis van gedrevenheid, enthousiasme en vechtlust geef ik Antwerp meer kans om als derde te eindigen. Offensief blijft het wel te weinig", ziet Goots. "Ik verwacht niet alleen meer van Frey, maar ook van Benson of Balikwisha of de opkomende backs. En van de stilstaande fases! Onvoorstelbaar hoe slecht ze daar bij Antwerp mee omgaan", besluit Goots.





Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (08/05).