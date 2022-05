Cyriel Dessers zal één minuut moeten wachten om zijn voeten te laten spreken tegen Olympique Marseille

Cyriel Dessers zal even geduld moeten hebben voor hij zijn voeten kan laten spreken in het duel tegen Olympique Marseille. Er zal namelijk eerste één minuut stilte worden gehouden voor het duel.

Op 5 mei 1992 kwamen achttien mensen om het leven voor het bekerduel tussen SC Bastia en Marseille, doordat een deel van een tribune instortte. Deze was in allerijl geplaatst om de capaciteit te verhogen, maar voldeed niet aan de veiligheidseisen. In oktober 2021 werd een wet aangenomen dat er op 5 mei geen professionele voetbalwedstrijden in Frankrijk worden gespeeld, maar Marseille en Feyenoord komen dus wel op deze dag in actie.

Daarom diende OM bij de UEFA een verzoek in om een minuut stilte te mogen houden en daar heeft UEFA mee ingestemd, zo bevestigt de club op een persconferentie.

Feyenoord kon de heenmatch winnen vorige week met 3-2. Dit dankzij twee doelpunten van Cyriel Dessers die in bloedvorm is bij de Rotterdammers.