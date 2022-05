Geruchten rond ontslag Vahid Halilhodzic als Marokkaans bondscoach, bond ontkent

Na geruchten dat Vahid Halilhodzic als bondscoach van Marokko ontslagen zou zijn, heeft de Marokkaanse voetbalbond een persbericht verspreid. Daarin ontkennen ze zijn ontslag.

Op het WK in Qatar is Marokko een van de tegenstanders van België. Al enige tijd zijn er geruchten dat Marokko Vahid Halilhodzic als bondscoach heeft ontslagen.

Gisteren heeft de Marokkaanse voetbalbond via een persbericht ontkent dat er geen ontslag is: "Halilhodzic verwachten we volgende week op het oefencomplex zoals al eerder gezegd is geweest. Op dit moment is hij nog op vakantie."

Halilhodzic is al sinds augustus 2019 bondscoach van Marokko. Op de Africa Cup 2022 bereikte hij met Marakko de kwartfinales.