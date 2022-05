Aster Nzeyimana over veelbesproken Nathan Verboomen: "Dit heb ik al lang niet meer gezien bij een scheidsrechter"

Nathan Verboomen is een veelbesproken onderwerp in onze Belgische voetbalkringen. Ook in Extra Time worden de fratsen van de Leuvense scheidsrechter onder de loep genomen. Gisteren ging het over een incident met Balanta tijdens Anderlecht-Club.

Eerder tijdens Gent-Genk liep Verboomen Vadis een hele wedstrijd uit te dagen, om hem vervolgens een (zeer twijfelachtige) tweede gele kaart te geven, tijdens Anderlecht-Club voorbije zondag stond hij op een bepaald moment neus aan neus met Eder Balanta, die hij ook een geel karton onder de neus schoof. Dat wekte verbazing op bij Aster Nzeyimana. "Dit heb ik in lange tijd niet meer gezien bij een scheidsrechter, of het moeten zwart-wit beelden zijn. Eder Balanta doet eigenlijk amper iets verkeerd, hij trapt de bal weg om Kouamé weg te jagen, maar dat mag toch denk ik", waarop studiogast Wim De Coninck inpikt. "In het dagelijkse leven durf je dat niet te doen tegen Balanta. Het was echt wel uitdagend." Ook in praatprogramma Café Eersteklas bleef het incident niet onbesproken. Evert Winkelmans maakte alvast de vergelijking met de Engelse cultref Howard Webb. "In Engeland had je die ref met zijn super brede armen, waar niemand durfde tegenin gaan (Howard Webb). Ook Verboomen wou eens uitpakken." Twee weken op rij de meest besproken man van de play-offs! 🗣️👀 @CafeEersteklas pic.twitter.com/28DKeq3P8h — Play Sports (@playsports) May 1, 2022