Schade bij Anderlecht na topper valt goed mee: weinig problemen voor Kompany

Er waren wel wat zorgen bij Anderlecht na de topper tegen Club Brugge. De Brusselaars haalden fysiek alles uit de kast en dat was ook te zien aan de parameters. En er waren de gedwongen wissels van Joshua Zirkzee en Francis Amuzu.

Die blijken nu goed mee te vallen. Zirkzee had last, maar er werd op de scans geen schade opgemeten. Bij Amuzu ging het dan weer over krampen en met een beetje rust zou hij morgen al gewoon aansluiten bij de groep.

Ook over Yari Verschaeren is er goed nieuws. Hij zou klaar geraken voor de wedstrijd tegen Antwerp. Ook Sergio Gomez, waar men toch wat schrik voor heeft, verteerde de match goed. Zo blijft enkel Majeed Ashimeru nog een vraagteken. Hij zou toch nog een paar wedstrijden kunnen spelen, menen ze bij Anderlecht.