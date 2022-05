Waar staat de landskampioen al vast? Belgen en ex-spelers Jupiler Pro League helpen hun team aan de titel

In België wordt nog volop gestreden voor de landstitel, maar in een groot deel van de Europese voetbalcompetities is de beslissing al gevallen. In sommige kampioenenploegen hebben Belgen en ex-spelers van onze competitie een rol gespeeld in het behalen van de titel.

In 19 van de 44 aflopende voetbalseizoenen over de UEFA lidstaten heen is een landskampioen al bekend. Sommige Belgen en ex-spelers van de Jupiler Pro League hebben hierbij hun club geholpen. Hieronder een overzicht met de competities waar de landskampioen al vast staat.

Spanje: Real Madrid is voor de 35ste keer landskampioen in Spanje. Thibaut Courtois speelde hierbij een grote rol tussen de palen. Ook Rode Duivel Eden Hazard speelt bij 'Los Blancos', maar door blessures kwam hij dit seizoen nauwelijks in actie.

© photonews

Frankrijk: In de Ligue 1 is het sterrenelftal van PSG opnieuw kampioen. Vorig seizoen was Lille de beste, maar dit seizoen was de ploeg van Messi oppermachtig. Binnen de selectie vinden we Abdou Diallo terug. De Senegalees speelde in het seizoen 2015-2016 voor Zulte Waregem. Hij kwam toen 35 keer in actie op de Belgische velden.

Duitsland: Bayern München is voor de 10de keer op rij landskampioen. Met Joshua Zirkzee is er een speler van Bayern München actief in de Jupiler Pro League. Al bracht de Nederlander niets bij aangezien hij al heel het seizoen voor Anderlecht uitkomt.

Oostenrijk: Red Bull Salzburg was ook dit seizoen te sterk voor de concurrenten. De ploeg pakte de dubbel in Oostenrijk. Landgenoot Ignace Van der Brempt viel slechts vier keer in voor de landskampioen.

Turkije: Stefano Denswil en Gervinho zijn twee spelers met een verleden in onze competitie. Denswil kwam vijf jaar in actie voor Club Brugge. Gervinho werd in 2004 door Waasland Beveren uit Ivoorkust gehaald. De Spits werd hier opgeleid en brak door in de eerste ploeg. Beide spelers werden kampioen met Trabzonspor in Turkije.

Bulgarije: Bij de Bulgaarse kampioen Ludogorets vinden we Sergio Padt, Igor Plastun en Olivier Verdon terug. Sergio Padt en Igor Plastun kwamen drie seizoenen lang in actie voor AA gent. Beide spelers staan wekelijk in de basis in Bulgarije. Olivier Verdon werd in 2019 negen maanden lang verhuurd aan KAS Eupen. Sinds september 2020 speelt de verdediger voor Ludogorets.

© photonews

Hongarije: Ferencvaros is voor de vierde keer op rij de sterkste in Hongarije. Binnen de selectie hebben we vier bekende namen. Marko Marin, ex-speler van Anderlecht stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. Middenvelder Anderson Esiti verliet in de zomer van 2019 AA Gent voor PAOK Saloniki. Afgelopen winter maakte de Nigeriaan de overstap naar Ferencvaros. Broers Ryan en Samy Mmaee werden beide opgeleid bij Standard en zijn nu basisspelers bij de Hongaarse kampioen.

Slowakije: Slovan Bratislava is voor de 11de keer Nationaal kampioen. Ivan Saponjic, ex-speler van Zulte Waregem speelt sinds januari in de spits bij Bratislava. Aleksandar Cavric is een vaste waarde op de rechtsbuiten. De Serviër speelde tussen 2014 en 2016 voor Genk. Ibrahim Rabiu maakte in 2017 de overstap van Gent naar de Slowaakse kampioen. In België speelde de Nigeriaan slechts acht wedstrijden. Uche Agbo heeft ook een verleden in onze competitie. De middenvelder trok in 2017 voor 2,5 miljoen euro naar Standard. Sinds september 2021 verdedigt hij de kleuren van Slovan Bratislava.

Noord-Ierland: Christy Mazinga is samen met Lincoln voor de 55ste keer landskampioen. De spits met een verleden bij La Louvière, Dessel Sport en Chatelet-Farcie scoorde dit seizoen 17 keer voor de kampioen van Noord-Ierland.

Rusland: Zenit Sint-Petersburg is voor de achtste keer kampioen in Rusland.

Zwitserland: Verrassing in Zwitserland. Niet BSC Young Boys of FC Basel is kampioen, maar wel FC Zürich. De laatste titel dateerde van het seizoen 2008-2009.

Modavië: Sheriff Tiraspol kende niet enkel succes in de Europese competities dit seizoen. Net als vorig jaar waren ze de sterkste in de Moldavische competitie

Bosnië en Herzegovina: Zrinjski Mostar is vier jaar na hun vorige titel opnieuw kampioen.

Noord-Macedonië: FC Shkupi was dit seizoen de sterkste in de competitie. De laatste keer dat ze het seizoen als leider afsloten dateerde van het jaar 2001.

Wales: The New Saints is voor de 14de keer in hun geschiedenis kampioen van Wales. De ploeg telde aan het einde van het seizoen 21 punten meer dan eerste achtervolger Bala Town.

Malta: Hibernians FC is voor de 13de keer landskampioen in Malta.

Kosovo: FK Ballkani staat momenteel 12 punten voor op Gjilani en is nu al zeker van hun eerste landstitel ooit.

Montenegro: FK Sutjeska is voor de derde keer op vijf seizoenen tijd landskampioen. In 2006 kreeg Montenegro zijn eigen voetbalcompetitie nadat het zich afscheurde van Servië.

Gibraltar: Lincoln Red Imps heeft de competitie als leider en zonder nederlaag afgesloten. Bovendien kunnen ze op 7 mei voor de dubbel gaan in de bekerfinale tegen Magpies.