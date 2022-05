Fans vinden pijnlijke tweet van Grealish na uitschakeling, die hij meteen verwijdert

Sociale media zijn gevaarlijk voor voetballers, dat weet Jack Grealish nu ook. Na de uitschakeling door Real Madrid vonden de fans een tweet uit 2014 van de Manchester City-aanvaller.

Grealish had toen 'Hala Madrid' met vier Spaanse vlaggen getweet nadat Real in 2014 Bayern München uitschakelde. Dat werd nu uiteraard weer bovengehaald, waarna Grealish de tweet snel verwijderde. Maar het kwaad was al geschied. Grealish speelde toen voor Aston Villa en was dus duidelijk fan van de Spaanse grootmacht. Zoals zovelen natuurlijk, maar gisterenavond was het oprakelen ervan extra delicaat.