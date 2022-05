De Camargo blikt terug op zijn meer dan geslaagde carrière: "Dat was het hoogtepunt!"

Een laatste jaartje RWDM heeft Igor De Camargo geen promotie meer opgeleverd. Maar toch kan hij terugkijken op een meer dan geslaagde carrière.

Hij leidde Standard bijvoorbeeld naar twee opeenvolgende titels, iets wat ze in Luik nooit zullen vergeten. “Het sportieve hoogtepunt van mijn carrière", zegt De Camargo daarover in HBvL.

Hij vertrok naar de Bundesliga, maar keerde in 2015 terug naar Genk. Maar daar zag hij ineens ook Karelis en Samatta aankomen. “Ik zat aan zes doelpunten toen ik plots te horen kreeg dat er niet meer op mij gerekend werd. Geen enkel probleem. Waarom zou ik blijven bij een club die me niet meer wil? Ik ben altijd een makkelijke jongen geweest. Uiteindelijk heb ik er zelfs de mooiste twee jaar van mijn carrière aan te danken. Op Cyprus (bij Apoel Nicosia, '16-'18, nvdr.) leefde ik met mijn gezin in het paradijs en werd ik nog twee keer kampioen.”