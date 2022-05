Lierse Kempenzonen grijpt in na supportersrellen tegen Waasland-Beveren: nieuwe tribune moet oud zeer verhelpen

De supportersrellen in de thuismatch tegen Waasland-Beveren zinderen bij Lierse Kempenzonen nog altijd na. Er zijn nu maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren.

Vanwege de bommetjes die in de desbetreffende wedstrijd richting het bezoekersvak gegooid werden, moet het sfeervak van Lierse Kempenzonen in de eerste twee competitiematchen van volgend seizoen gesloten blijven. De bouw van een nieuwe tribune moet er voor zorgen dat thuis-en uitsupporters voortaan verder van mekaar gescheiden worden.

Bezorgdheid van stad, politie en veiligheidsdiensten

"Het is een oud zeer dat de vakken van de twee supportersgroepen naast mekaar zitten op de tribune die wij "De Berg" noemen. Ook de stad, de politie en onze veiligheidsdiensten hebben hier al hun bezorgdheid over geuit", zegt Yorik Torreele, CEO van Lierse Kempenzonen, aan Radio 2. "De plannen voor een nieuwe tribune lagen al langer op tafel maar worden door de toenemende problemen in stadions nu versneld."

Veiligheid in en rond het stadion blijft dus zeker een actueel thema in Lier. "We willen iedereen veilig voetbal kunnen aanbieden. We hopen de nieuwe tribune volgend voetbalseizoen gebruiksklaar te krijgen, liefst al bij de start. Maar met zulke dossiers moet je natuurlijk altijd met twee woorden spreken." Er zal ook een vernieuwde commandopost komen van waaruit politie, brandweer en veiligheidsdiensten kunnen opereren.