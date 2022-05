Analist blikt vooruit op dubbele confrontatie: "Kwalitatief kunnen we niet zeggen dat Brugge echt beter is dan Union"

De dubbele confrontatie tussen Union en Club Brugge kan doorslaggevend zijn in de titelstrijd. Analist Nordin Jbari verwacht alvast een spannende strijd, want hij ziet Club er niet bovenuit steken, ondanks alle investeringen.

“Kwalitatief kunnen we niet zeggen dat Brugge echt beter is dan Union”, aldus Jbari bij Sudpresse. "Verdedigend spelen de twee teams met drie verdedigers, met aan Brugse kant een zeer goede Mata en aan Union-kant een Burgess die echt heel sterk is. Op het middenveld in Brugge vind je Vanaken en Rits. Maar laatstgenoemde is geblesseerd en de kans is groot dat Balanta hem vervangt. Aan de andere kant zijn er spelers van het kaliber Teuma, Nielsen of Lazare. Wat ook heel sterk is!"

Aanvallend vindt hij de weegschaal zelfs doorslaan naar de kant van Union. "Union heeft Vanzeir en Undav, die we niet meer moeten voorstellen. Terwijl Brugge dit seizoen niet echt een topspits heeft. Er kan dan ook niet worden gezegd dat de kwaliteiten superieur zijn aan die van Union."