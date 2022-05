Thomas Van Den Keybus reageert op verlengd verblijf bij Westerlo

Afgelopen seizoen was hij één van de smaakmakers bij de kampioen in 1B. Volgend seizoen blijft hij in 1A aan boord bij Westerlo.

Er was al heel wat over te doen en ondertussen is het ook officieel. Van Den Keybus, die op Jan Breydel een contract heeft tot 2025, wordt ook volgend seizoen uitgeleend aan Westerlo. “Club wil me nu ervaring laten opdoen in de Jupiler Pro League”, vertelt Van Den Keybus aan Gazet van Antwerpen. “Ik wil net zoals het voorbije seizoen in 1B zo veel mogelijk spelen.” Van Den Keybus verwacht dat Westerlo nog nieuwe spelers zal aantrekken, waardoor de concurrentie veel groter zal worden. “Het voorbije seizoen ging het goed en was ik onbetwiste titularis, maar ik zal de coach moeten blijven overtuigen.” Kunnen we van Westerlo hetzelfde verwachten als van Union? “Verwacht nu niet dat elke promovendus zomaar eventjes met de top van het Belgisch voetbal kan wedijveren. Ik probeer zelf beter te doen dan dit seizoen en mijn statistieken op te trekken. De bedoeling is om ook nu weer belangrijk en nuttig te zijn voor het team.”

