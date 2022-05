📷 Topoverleg! Ancelotti vraagt mening aan ervaren spelers tijdens Real Madrid-Manchester City: "Omschrijft perfect zijn manier van werken"

Real Madrid heeft woensdag voor een huzarenstukje gezorgd door tegen Manchester City alweer uit de doden op te staan. Dankzij een 3-1-zege plaatst de Koninklijke zich voor de finale van de Champions League, waarin Liverpool de tegenstander is.

Coach Carlo Ancelotti wordt alom geroemd van zijn menselijke, haast vaderlijke omgang met zijn spelers. Ook tijdens de wedstrijd tegen Manchester City toonde de charismatische Italiaan dat hij allesbehalve een tiran is.

📸| Kroos and Marcelo helping Ancelotti last night in the dugout. #UCL pic.twitter.com/QHbNmRYH8G — Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2022

Zo doken er beelden op waarin te zien is hoe Ancelotti tijdens de verlengingen in druk overleg is met bankzitter Marcelo en Toni Kroos, die eerder in de wedstrijd al naar de kant werd gehaald. "De coach vroeg de ervaren spelers naar hun mening over welke wissels we zouden gaan doorvoeren. Het omschrijft perfect zijn manier van werken en waarom hij hier zo succesvol is", gaf Kroos na afloop aan.