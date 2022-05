Vincent Kompany voert druk op bestuur van Anderlecht op

De woelige jaren lijkt paarswit beetje bij beetje achter zich te laten, maar dat levert nog geen prijzen op.

Anderlecht is erin geslaagd het schip in rustiger vaarwater te krijgen, maar het is nog altijd niet de topclub die prijzen pakt van vroeger.

Vincent Kompany greep naast de beker en de nederlaag tegen Union op de openingsspeeldag hypothekeerde meteen ook de titelkansen.

Toch zet de trainer van Anderlecht meer en meer druk op de bestuurskamer, zodat de club ook de volgende jaren verder kan groeien.

“Het belangrijkste voor mij nu is dat Anderlecht zijn financieel niveau wat kan opkrikken. Als dat lukt, weet ik dat het maar een kwestie van tijd is, vooraleer de machine weer aanslaat”, zegt Kompany bij Eleven Sports.a