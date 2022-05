Wesley Sonck beoordeelt de vervanging van Kevin De Bruyne

De wissel van Kevin De Bruyne in minuut 72 deed bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Kevin De Bruyne speelde zeker niet zijn beste wedstrijd tegen Real Madrid. Toen hij vervangen werd scoorde Riyah Mahrez meteen en leek het een gouden zet.

Maar toen de situatie helemaal omkeerde werd de vervanging van KDB plots weer een hot item. “Onbegrijpelijk”, zei Wim De Coninck op Proximus. “Hij had twee à drie mindere aannames, maar het is niet zo dat hij niet in de wedstrijd zat. Op het einde had Guardiola hem heel goed kunnen gebruiken."

Wesley Sonck bekeek het een beetje anders. “De vraag is altijd: waarom haal je jouw beste speler eraf?", klonk het. "Zeker omdat De Bruyne zo’n echte winnaar is. Misschien dachten ze dat het binnen was.”

Wellicht volgt er vandaag wat meer uitleg van de kant van Manchester City. “Er zijn maar twee mensen die antwoord op de vraag kunnen geven: Guardiola en De Bruyne. Ik denk dat Kevin op een niveau staat dat hij kan communiceren met zijn coach.”