Stuwt Mourinho zijn Roma tegen Leicester City naar de eerste Conference League-finale?

In Albanië mogen ze zich stilaan beginnen opmaken om de finale te hosten van een Europees toernooi. Want ja, de finale van de allereerste Conference League wordt gespeeld in Tirana, op 25 mei. Dat zal er eentje worden tussen Feyenoord of Marseille en AS Roma of Leicester City.

Oost West, thuis best

José Mourinho zal het misschien niet graag toegeven, maar niemand twijfelt eraan dat de Portugees de allereerste Conference League maar wat graag zou winnen. AS Roma is alleszins goed op weg, want ze vertrokken met een 1-1 gelijkspel uit Leicester en mogen het nu thuis afmaken. De Romeinen zijn best sterk in eigen huis, dat bewijzen de statistieken.

Van de recentste zes thuismatchen wonnen ze er vier. In de Conference League verloren ze nog niet in een thuismatch. In de kwartfinale stuurden ze hun zwarte beest Bodø/Glimt nog wandelen, het werd 4-0. Ook CSKA Sofia en Zorya Luhansk moesten al met vier doelpunten verschil huiswaarts keren. Bovendien verloor Leicester City al drie uitmatchen in Europa dit seizoen.

Tammy Abraham

Tammy Abraham werd vorige zomer weggeplukt door AS Roma bij Chelsea en daar zullen ze in de Italiaanse hoofdstad nog geen seconde spijt van gehad hebben. Het prijskaartje van €40 miljoen was bijzonder stevig, maar de Engelsman kon de verwachtingen meer dan inlossen.

Abraham prikte dit seizoen al 24 keer raak in 48 wedstrijden, een knap gemiddelde voor zijn eerste jaar. Dat hij ondertussen onmisbaar is geworden voor José Mourinho, is wel duidelijk. Ook in de Conference League stond Abraham al geregeld aan het kanon: de ranke spits trof al acht keer raak en moet daarmee enkel Cyriel Dessers laten voorgaan in de topschuttersstand.

Kegelt hij z’n landgenoten uit het toernooi?

Welke bets raden we je aan?

AS Roma wint (notering van 2.15)

Tammy Abraham scoort (notering van 2.80)