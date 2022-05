Assistent-trainer Antwerp fileert Union-Club Brugge: "Club mag niet denken dat het op talent alleen gaat lukken"

Antwerp heeft Union en Club Brugge al tegenover zich gehad en maakte het beide ploegen moeilijk. De twee overgebleven titelkandidaten vechten het de komende week uit voor de titel. Antwerp-assistent Rudi Cossey bekeek in Krant van West-Vlaanderen hun kansen.

“Qua zuiver talent is Club de beste ploeg, zeker als je ziet wie er allemaal op de bank zit. Terwijl Union een goeie mix is van jongens die perfect bij elkaar passen en er allemaal hun kop voor leggen. En: met voorin twee afwerkers die het verschil maken behalve zondag tegen ons dan", aldus de ervaren Cossey.

"Club mag je niet laten voetballen, omdat ze met hun kwaliteit vanuit het niets een kans kunnen afdwingen. Het komt erop aan hun flanken af te schermen en hun middenveld te neutraliseren. Wij zaten er heel kort en agressief op en daar hadden ze geen antwoord op. Union pakten we op dezelfde manier aan. Alleen hebben die voorin jongens die blijven lopen en middenvelders die blijven infiltreren. Zo slaagden ze er op het einde nog in om vier, vijf kansen te creëren. Met Union ben je nooit klaar. Het wordt een fysieke slag, denk ik.”

Club zal vanaf het begin bij de pinken moeten zijn. “Club moet opletten niet te makkelijk balverlies te lijden bij de opbouw, want Union kan bliksemsnel omschakelen. Vanzeir is snel en Undav geweldig sterk in het afschermen van de bal. Union scoort ook vaak op stilstaande fasen. Het heeft gestalte, leepheid bij spelhervattingen en met onder meer Nielsen de kwaliteit om goeie ballen te geven. De ingesteldheid wordt bepalend: scherp zijn vanaf de eerste minuut, de duels willen aangaan, bereid zijn de kop ervoor te leggen, tonen dat je de titel het meest wilt. Club mag niet denken dat het op talent wel zal lukken. Er zal geknokt moeten worden.”