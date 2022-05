Marokko krijgt mogelijk een toptrainer om successen te oogsten op het WK in Qatar

Vahid Halilhodizc heeft zich dan wel geplaatst met Marokko voor het WK in Qatar, maar zijn positie ligt al een tijdje onder vuur. Zijn vervanger zou al in de wandelgangen klaarstaan.

André Villas-Boas heeft de geruchten over een wisseling van de wacht bij Marokko gevoed. De Portugese coach is met zijn entourage gespot in Rabat. Hij zou er zijn om Vahid Halilhodizc te vervangen bij De Leeuwen van de Atlas.

De Bosnische coach ligt ondanks de kwalificatie voor het WK onder vuur, mede vanwege zijn uiterst moeizame relatie met onder anderen Hakim Ziyech.