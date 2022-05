Toch één contractverlenging die nog in de pijplijn zit bij Gent: jeugdproduct tekent straks voor drie seizoenen bij

AA Gent heeft er geen gras over laten groeien. Na het doorbraakseizoen van Matisse Samoise zijn ze rond de tafel gaan zitten met hun jeugdproduct. Eén van de volgende dagen wordt dan ook zijn contractverlenging aangekondigd.

Samoise had nog maar een contract tot 2023 nadat hij vorig seizoen bij de hoofdmacht terecht kwam. Dit seizoen groeide hij uit tot een basisspeler en Gent wil dan ook langer met hem door. Volgens Het Nieuwsblad tekent hij eerstdaags voor drie seizoenen.

Dat ander gesprek over een verlenging, met Tarik Tissoudali, zit momenteel muurvast en de vraag is of er nog wel een oplossing mogelijk is als Gent zijn aanbieding niet serieus verhoogt. Met Hein Vanhaezebrouck wordt er wel nog gesproken, maar die vraag - zoals hij zelf aangaf - duidelijkheid over de ambities van Gent.