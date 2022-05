'Standard houdt nog drie kandidaten over om trainer te worden, dossier sportief directeur rond'

De nieuwe eigenaar van Standard is druk in de weer om de sportieve staf van de club in te vullen.

Eerder raakte al bekend dat er eerst een sportief directeur zou worden aangesteld, vooraleer er een trainer zou gekozen worden. Een fout die 777 Partners in Genua maakte. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er op het shortlistje van de kandidaten om trainers te worden nog drie namen over. Daar staat geen enkele Belg op, weet de krant. Wie de drie namen zijn is niet duidelijk. De club ontkent wel dat Alexander Blessin, ex-trainer van KV Oostende en momenteel aan de slag in Genua, kandidaat is. Volgens 777 Partners is er wel al een deal met de buitenlandse sportief directeur, maar moet zijn ontslag bij zijn huidige club nog afgehandeld worden.