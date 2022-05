🎥 4-0! Trossard vernedert Manchester United met goal en twee assists in glansprestatie van Brighton

Leandro Trossard heeft zich nog maar eens getoond in de Engelse Premier League. Tegen Manchester United won Brighton & Hove Albion met 4-0 van United, mede dankzij de Rode Duivel.

In de eerste helft had niet Trossard maar een andere oude bekende ervoor gezorgd dat het 1-0 stond. Moses Caicedo, die aan het begin van dit seizoen nog bij Beerschot zat, zorgde met een precies afstandsschot voor de 1-0.

November 2021: lichtpuntje bij @kbeerschotva ✨

7 mei 2022: scoort tegen Man. United z'n eerste Premier League-doelpunt 🎯



Het voetbalsprookje van Moisés Caicedo! 📖🥰 pic.twitter.com/MYCkTLztRC — Play Sports (@playsports) May 7, 2022

In het eerste kwartier na de rust kon het Trossard-feestje beginnen. Eerst was hij nog goed voor een assist voor Cucurella. Enkele minuten later zette hij Pascal Gross op weg naar de 3-0.

Nog voor het uur stond Trossard zijn naam ook op het scorebord. Met een gelukje kreeg hij de bal op zijn borst en ging de bal in doel.

Door de nieuwe nederlaag wordt het voor Manchester United alleen maar moeilijker om Europees voetbal af te dwingen voor volgend seizoen.