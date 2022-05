Onbegrip na knotsgek slot in Charleroi-Genk: "Wat me in zo'n fase vooral tegen de borst stuit, is het niet ingrijpen van de VAR"

Na late doelpunten van Thorstvedt en Onuachu leek Genk de drie punten mee te nemen uit Charleroi, maar daar besliste Bayo met zijn tweede van de avond in minuut 93 anders over. Achteraf was er veel commotie over de strafschopfase met Onuachu.

"Bij een 1-2-stand voor ons werd er een duidelijke strafschopfout op Paul Onuachu door de vingers gezien. Wat me in zo’n fase vooral tegen de borst stuit, is het niet ingrijpen van de VAR. De wedstrijd werd nooit stilgelegd, waarom hebben ze die fase niet eens herbekeken?", aldus Genk-trainer Bernd Storck.

Ook Paul Onuachu zelf was niet te spreken over het penalty-incident. "Al bij al vind ik dat wij de drie punten verdienden. Ook omdat er een duidelijke overtreding op mij werd gemaakt, toen ik de 1-3 aan de voet had. Ik begrijp niet dat de ref en de VAR hier niet ingrepen."

Genk kreeg de penalty niet, en mocht achteraf na een afgefloten doelpunt van alweer Bayo in minuut 96 nog blij zijn met een punt. "We moeten de hand ook in eigen boezem durven steken. Door stomme fouten van onze kant werd het nog bijna 3-2. Eén punt is beter dan niks, zeker in Charleroi is het voor iedereen lastig. Ik blijf geloven dat wij de play-offs kunnen winnen", aldus de Genk-spits.

Genk verliest zo dure punten in de strijd om de Europe Play-Offs en kan Gent deze avond 4 punten zien uitlopen, als het thuis wint van KV Mechelen.