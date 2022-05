Pogba zou wel heel gewaagde transfer kunnen maken

Dat Pogba nog op Old Trafford rondloopt volgend seizoen wordt met de dag onwaarschijnlijker. Dat hij Manchester tout court verlaat, is minder onzeker. De Citizens zouden namelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van de Franse middenvelder.

Volgens The Guardian zou City de WK-winnaar van 2018, wiens contract deze zomer afloopt bij stadsrivaal United, een vierjarig contract willen aanbieden. Ook Pogba zelf zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer naar de buren in Manchester, en zou graag willen samenwerken met Pep Guardiola, die de Fransman meer als aanvallende middenvelder zou uitspelen. Aangezien Pogba's contract afloopt zou het gaan om een vrije transfer, al zijn de looneisen niet min. Pogba verdient zo een 340 duizend euro per week op Old Trafford, en zou voor minder niet tevreden zijn. Mocht de Franse middenvelder effectief naar City verhuizen, zou het in de voetstappen treden van Carlos Tevez, die in 2009 dezelfde gewaagde overstap maakte. Naast City zijn ook PSG en Juventus geïnteresseerd in de diensten van Pogba.