Wouter Vrancken schuwt cynisme niet: "Boucaut floot een erg goede, bijna foutloze partij" en "Ik zal het verkeerd gezien hebben"

KV Mechelen ging onderuit met het kleinste verschil bij AA Gent en ziet zo zijn Europese dromen helemaal vervagen. Coach Wouter Vrancken was achteraf behoorlijk cynisch over de arbitrage.

Mechelen zag een doelpunt van Mrabti afgekeurd door de VAR vanwege een fout van Vinicius, later waren er nog een paar dubieuze fases.

"We zaten heel ver van de situaties. In Gent zit je ook een beetje lager op het veld dan op andere velden", aldus Wouter Vrancken.

Foutloze partij

"Ik zal het dus wel allemaal verkeerd hebben gezien. Boucaut fluit hier een geweldige, bijna foutloze partij. Wij zullen de fases wel verkeerd gezien hebben."

"Waarom ik een gele kaart kreeg later in de partij? Daar zal ik ook een fase verkeerd hebben gezien. Ik zal het verkeerd beoordeeld hebben. Of ik cynisch ben? Jullie hebben de perfecte beelden, jullie kunnen de analyse maken. Beter dan ik."