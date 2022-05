Brys wil bij OHL het roer helemaal omgooien: "We hebben eens andere profielen nodig"

Marc Brys wil OH Leuven volgend seizoen "anders laten spelen". De trainer wil het roer eens omgooien en vraagt van zijn bestuur dan ook weer inspanningen.

"Als je iets nieuws wil brengen, heb je ook nieuwe profielen nodig. Daar zijn we aan toe. In een derde jaar is het vaak tijd voor innovatie, want als je telkens op hetzelfde plan terugvalt, wordt het alleen maar minder", aldus Brys in Het Nieuwsblad.

En dat wil ook zeggen dat hij veel andere spelers nodig zal hebben. Een spits is een prioriteit, maar er zijn nog andere posities. "In doel hebben we nog iemand nodig. Op de centrale as zoeken de meeste ploegen versterking, en bij ons zijn een spits en een doelman absoluut prioritair. Voor de rest is het nog een beetje kijken wie er weggaat, maar dat er heel wat volk bij moet komen, lijkt mij duidelijk.”