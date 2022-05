Wat met de toekomst van Wouter Vrancken? "Ga daarover spreken met het bestuur, niet met de pers"

Voor KV Mechelen is het seizoen zo goed als voorbij. Met nog drie wedstrijden acht punten inhalen op AA Gent? Neen, dat zal vermoedelijk niet meer lukken. En dus is het kijken naar de toekomst.

Heel wat spelers hebben hun oog al laten vallen op een mogelijke transfer aankomende zomer, al is er tot op heden weinig concreet.

En ook over coach Wouter Vrancken is er nog weinig duidelijk. Hij zou ook al een vertrekwens hebben geformuleerd.

Gesprek

"Er staat een gesprek met het bestuur gepland. Wat ik wens? Ik denk niet dat ik zoiets tegen de pers moet zeggen", aldus Vrancken.

"We gaan daarover spreken met het bestuur. Het is daar dat het moet verteld worden", is de coach van Mechelen duidelijk.