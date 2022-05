Kapitein Laurens De Bock verlengt contract bij Zulte Waregem

Goed nieuws voor de fans van Zulte Waregem: kapitein Laurens De Bock verlengde zonet zijn contract bij Zulte Waregem.

Laurens De Bock blijft dan toch een jaartje langer bij Zulte Waregem. Volgens HLN tekende de 29-jarige kapitein een contract voor nog één jaar met optie op een tweede. Dit seizoen kwam hij maar liefst 30 keer in actie bij Essevee en gaf hij twee assists. De Bock kan zowel centraal achterin als op de linkervleugel spelen.

Voor Ibrahima Seck eindigt het verhaal bij Zulte Waregem. De 32-jarige defensieve middenvelder kwam in de zomer van 2019 nog voor een half miljoen over van Genk, maar is nu, drie jaar later, clubloos. Zijn contract wordt namelijk niet verlengt, ondanks dat hij dit seizoen ook nog 27 wedstrijden speelde.