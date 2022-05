Taxshift in het voetbal laat op zich wachten: MR beweert dat het dood en begraven is, Minister van Financiën: "We werken eraan"

De taxshift voor het voetbal is er nog steeds niet doorgekomen. Er lag een voorstel op tafel zodanig dat voetbalclubs hun fiscale voordeel enkel nog zouden mogen gebruiken voor jeugdwerking en infrastructuur, niet meer om lonen te betalen. Maar sinds dat voorstel is het stil...

Er zijn wel kleine aanpassingen gedaan. Zo storten de voetbalclubs nu 75 procent van de bedrijfsvoorheffing niet terug in plaats van 80 procent, maar met dat geld doen ze nog altijd wat ze willen. Er zou een nieuwe onderhandelingsronde komen tegen de begrotingscontrole van maart 2022, maar twee maanden later is van een taxshift nog steeds geen sprake. Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke trekt dan ook aan de alarmbel.

Regerinspartij MR - grootste medestander van de voetbalclubs - maakt zich intussen sterk dat die taxshift er niet meer zal komen: “Het akkoord bij de begrotingscontrole in november is het enige akkoord. Er komt geen nieuwe ronde met onderhandelingen over de fiscaliteit in de profsport", klinkt het in HLN.

Vandenbroucke eist echter dat de afspraken worden nageleefd. "De paar cosmetische ingrepen uit november lossen het fundamentele probleem niet op: de subsidiekraan voor het voetbal blijft in tijden van crisis openstaan en clubs doen - minstens met de helft van dat geld - wat ze willen. Dat is een privilege dat niet langer houdbaar is. Het is ongehoord dat de belastingbetaler veruit de grootste sponsor van het Belgisch voetbal is", klinkt het verder in HLN.

Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, moet dus reageren. "We werken eraan. De onderhandelingen zijn inderdaad uitgesteld naar de begrotingsopmaak van het najaar, wegens de komst van Lorin Parys als nieuwe CEO van de ProLeague. Maar het is dus niét van de baan.”