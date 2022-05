Wouter Vrancken is aan afscheidstournée bezig bij KV Mechelen: "Ik vrees niet voor verslapping"

Na de 0 op 6 tegen Genk en Gent is Play-Off 2 winnen zo goed als onhaalbaar. Voor Wouter Vrancken gaan morgen de laatste drie wedstrijden als hoofdcoach van KV Mechelen van start.

KV Mechelen telt 0 op 6 in de laatste twee wedstrijden en is zo goed als uitgeteld voor Play-Off 2 winst. "Ik heb behoorlijk wat gesprekken gevoerd met de jongens, en er was geen enkele die gelatenheid vertoonde. Zeker in onze twee thuiswedstrijden tegen Gent en Genk willen we er nog het beste van maken voor onze supporters. We legden een lange weg af van 1B tot hier. Op dat parcours doorstonden we heel wat stormen. Ook nu zullen we met onze gekende energie aan de aftrap verschijnen", vertelt Vrancken tijdens de persconferentie aan Het Nieuwsblad.

Voor Vrancken zijn de volgende drie wedstrijden de laatste op de bank van Mechelen. "Of ze mij een gepast afscheidscadeau willen schenken? Neen, misschien willen er sommigen wel zelf op een gepaste wijze afscheid nemen. Hoewel er veranderingen op til zijn, merk ik niet dat enkele spelers niet meer met hun hoofd bij KV zitten, integendeel. Van egoïsme was in Gent allesbehalve sprake. Op dat gebied vrees ik niet voor verslapping in de drie resterende wedstrijden. Daarvoor ken ik mijn groep ondertussen te goed", besluit Wouter Vrancken.