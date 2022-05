Vertrek broer een voorbode voor transfer toptalent Noah Mbamba? Lille haalt Lucas alvast binnen

Terwijl broerlief Noah met mondjesmaat speelminuten krijgt bij het eerste elftal van Club Brugge trekt Lucas Mbamba de deur achter zich dicht. De middenvelder tekende een contract bij het Franse OSC Lille.

De 15-jarige Lucas kwam samen met broer Noah in 2020 over van de jeugd van Genk. De Belgische jeugdinternational vertrekt er nu al weer om voor de gereputeerde opleiding bij Lille te kiezen.

Een voorbode voor een vertrek van grote broer Noah (17)? Die zijn contract loopt eind volgend seizoen af en hij heeft nog niet verlengd. Hij wordt gezien als één van de grote talenten van België en mogelijk kiest hij voor een club waar hij meer speelminuten in het eerste kan krijgen. Hij is alvast niet blij met de kansen die hij kreeg onder Schreuder. Broerlief achterna? In Frankrijk zien ze het alvast gebeuren.