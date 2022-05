"Alfred Schreuder is de nieuwe hoofdcoach van Ajax"

Alfred Schreuder is volgens bronnen volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Ajax Amsterdam. In een interview met Eleven Sports vertelde de Nederlander dat hij geen commentaar zou geven op het nieuws.

Volgens Nederlandse bronnnen is het officieel: Alfred Schreuder tekent een contract van twee jaar met nog een optie voor een extra jaar bij de Amsterdammers. Schreuder volgt in Amsterdam Erik Ten Hag op die naar het Engelse Manchester United trekt.

Schreuder heeft al een verleden bij Ajax. Hij was anderhalf jaar actief als assistent van, jawel, Ten Hag. Via Hoffenheim en Barcelona belandde hij in Januari op de T1-stoel bij Club Brugge. Club heeft de landstitel in handbereik na de 1-0 overwinning tegen Union deze avond.