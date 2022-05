Antwerp gelooft in toekomst en geeft jeugdproduct Union eerste profcontract

Steeds meer ploegen maken werk van de toekomst. Antwerp is op dat gebied ook helemaal geen uitzondering.

Stamnummer 1 heeft een eerste profcontract gegeven aan Adam Zaanan. Dat heeft The Great Old bekendgemaakt via de sociale media.

Zaanan komt momenteel uit voor de U21-lichting van Antwerp, maar de 19-jarige middenvelder mag dus hopen op speelminuten bij de A-kern volgend seizoen.

Hij kwam anderhalf jaar geleden over van de jeugdwerking van Union SG en zal nu dus verder rijpen bij Antwerp.