Speelde Kompany een belangrijke rol in de medische tests van Manchester City-aanwinst Erling Haaland?

Volgens het Franse L'Equipe heeft Kompany een belangrijke rol gespeeld in de laatste fase van de transfer van nieuwste City-aanwinst Erling Haaland. De Noor voerde begin deze week zijn medische tests uit in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Manchester City en Anderlecht hebben hun nauwe relatie gebruikt om de medische tests van Erling Haaland in België te laten doorvoeren. Beide clubs kennen elkaar goed. Vincent Kompany is een legende bij City en de recordkampioen huurde de afgelopen seizoenen Philippe Sandler en Taylor Harwood-Bellis van de Engelse grootmacht. De Noor die volgend seizoen voor Josep Guardiola uitkomt was begin deze week in het Erasmusziekenhuis in Brussel. En volgens L'Equipe zou Anderlecht hebben geholpen bij de organisatie en de ontvangst van de speler bij het medisch onderzoek.