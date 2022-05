Domper voor Club in mogelijke kampioenenmatch op Antwerp: Mata out met hamstringblessure

De kans is klein dat Club Mata fit krijgt voor de wedstrijd op Antwerp. Hij moest gisteren tegen Union na een klein uur het veld verlaten met een verrekking in de rechter hamstring.

Clinton Mata sukkelde gisteren duidelijk met een (kleine) blessure in de met 1-0-gewonnen thuiswedstrijd tegen Union, en moest uiteindelijk na 55 minuten de strijd definitief staken. Het verdict: een verrekking in de rechter hamstring. Geen al te grote ramp dus, maar de kans dat Club de Angolees-Belgische verdediger klaargestoomd krijgt voor de mogelijke kampioenenwedstrijd op Antwerp zondag, is bijzonder klein. Wel goed nieuws voor de Bruggelingen: Nsoki keert terug uit schorsing, en dus zal Schreuder naar alle waarschijnlijkheid kiezen voor de driemansdefensie Hendry-Mechele-Nsoki.

Mata zelf liet de lichte blessure alvast niet aan zijn hart komen, en verliet het Belfius Basecamp, het traingscomplex van Club, vandaag met een grote glimlach op zijn gezicht. "Ja man, drie!", riep de verdediger, verwijzend naar de drie punten die Club gisteren pakte tegen Union. Of misschien wel naar het feit dat Club zondag voor de derde keer op rij kampioen van België kan worden? Wie zal het zeggen...